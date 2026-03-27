◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)女子シングルショートプログラムに出場した中井亜美選手が、演技後に見せた一瞬のしぐさが注目を集めました。この日の演技はジャンプでミスが出るなど、本来の力を出し切れない内容に。それでも最後まで滑り切ると、リンク上で見せたのは、「ちぇっ」と言わんばかりに腕を振り下げるしぐさ。さらに、ぺろっと舌を出し、悔しさをにじませました。中井選手は