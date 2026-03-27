気象庁的には27日はサクラが満開ではなかったということですが、花見が見ごろの時期を迎えています。「うえの桜祭り」が開催されている上野公園から広瀬修一キャスターが中継でお伝えします。サクラがすっかり咲き誇っていて、ずっと奥まで、ソメイヨシノが続いている桜並木です。人の数もすごいです。歩きながら一緒に花見してみましょう。一番人が足を止める場所では、目の前まで枝が垂れ込めていて、すぐ近くで写真に収めながら