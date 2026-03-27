「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」の安田章大が２７日、東京・初台の新国立劇場で「音楽劇ポルノスター」（２８日〜４月１２日）のプレスコールを行った。青木豪氏が作・演出の不条理犯罪ファンタジー音楽劇。安田演じる私立探偵のもとに、古田新太演じる美容外科医と娘が人探しに訪れるところからストーリーが始まる。劇中で安田は歌唱のほかギター演奏も披露している。グループのメンバーの観劇予定について尋ねられた安田は「