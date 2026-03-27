◆センバツ第９日▽準々決勝英明―大阪桐蔭（２７日・甲子園）英明が初回に２点を先取した。１死一塁から高田斗稀捕手（３年）が左越えにエンタイトル二塁打。豪快な一打で二、三塁の好機をつくると、５番の松本一心右翼手（３年）が左前への２点打で続いた。春夏を通じて初の準々決勝。強豪・大阪桐蔭との対戦を前に、香川純平監督は「雰囲気に臆することなくのびのびやってほしい。（相手は）スター軍団というか、力のある