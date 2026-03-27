Ｂ２ベルテックス静岡は２７日、ＳＦ林翔太郎（３０）が右腓（ひ）骨（下腿の外側の細い骨）の疲労骨折と診断されたと、発表した。痛みを抱えながら練習に臨み、３月１５日の奈良戦までは試合に出場していたが、検査を実施したところ骨折が判明。今後はチームドクターやトレーナーと相談しながら、今季中の復帰を目指して治療、リハビリに努める。全治は未定。林は今季からチームに加入。ここまで４９試合中４６試合に出場。１