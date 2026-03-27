3月19日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの石井一成選手にインタビューした模様を放送した。白色の手袋やバットを使う理由、打席での構え方について訊いた。 ――手袋やバット、なぜ白色を使っているのでしょうか？石井「あまり色をつけるとしっくりこないと言いますか、自分が打った時に見える感じが白が好きだったのでバットは白色にしています。手袋も白色がホーム、ビジター