お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。3月27日の放送は、俳優の五頭岳夫氏をゲストに迎え、金曜パートナーの大久保佳代子とともに話を聞いた。 大久保「今日のお客様は、Netflix『地面師たち』のホームレス役で大きな話題となり、様々な作品でご活躍中。現在78歳。俳優の五