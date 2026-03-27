3月20日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの石井一成選手にインタビューした模様を放送した。ライオンズで戦う決意を固めた最大の理由、バッティングで達成したい目標について訊いた。 ――「必ず打つから石井一成をよろしくお願いします」と、西口文也監督に新庄剛志監督は頭下げていらっしゃいました。4年間ともに戦った新庄監督はどのような野球人だったのでしょうか？石井「本当に使って