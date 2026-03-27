◆センバツ第９日▽準々決勝専大松戸２―１山梨学院（２７日・甲子園）３年ぶりのセンバツＶを目指した山梨学院が、専大松戸（千葉）に敗れて４強入りを逃した。最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）は、初戦で左手首を骨折。２回戦以降はベンチで仲間を鼓舞し、チームも投打の軸を欠く難局を乗り越えてきたが、３年ぶりの頂点には届かなかった。昨夏の甲子園準決勝・沖縄尚学戦では、先発するも初回に右肘内側に