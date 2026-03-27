巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）が開幕２戦目となる２８日・阪神戦（東京ドーム）で先発する。登板前日は本拠地で最終調整。「体調は良いし、明日を楽しみにしている。お客さんも入るだろうし記録として残るような試合で打者と対戦できるのは楽しみ」とリラックスした表情で汗を流した。開幕前最後の登板となった２１日の古巣・楽天戦（東京Ｄ）で５回３安打無失点。気分よくデビューマウンドへと向かう。来日