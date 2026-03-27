２７日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）で、お天気キャスターの蓬莱大介氏が番組を卒業した。２０１１年から「ミヤネ屋」でお天気を担当してきた蓬莱氏はこの日の午後２時半過ぎ、ＭＣの宮根誠司氏に「ミヤネ屋最後の蓬莱さん天気予報となりましたので、よろしくお願いします」と言われると「桜が続々開花しております」と日本全国の桜の開花予想と全国のぽかぽか天気を伝えた。そし