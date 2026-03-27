神奈川県川崎競馬組合は３月２７日、令和７年度の川崎競馬の売得金が１０４６億５１８６万９６１０円（前年比１．０％減）で、４年度連続で１０００億円を突破したことを発表した。また、２５年４月９日に行われた川崎記念の売得金は２０億１６６１万４６００円で、１競走当たりの売得金レコードを更新した。