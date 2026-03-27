こんにちは、料理研究家のジョーさん。です。「今日のメインどうしよう……」と迷うあなたの食卓の名バイプレイヤー、めんつゆ。 そしてそんなめんつゆが引き立てる、今回の主役は「鶏もも」です。今回のレシピは「七味バター焼きとり丼」でございます。めんつゆに含まれる、甘みとだしのうまみが、鶏もも肉の油脂と合わさることでボリューム満点、食べ応え抜群の一品になりますよ。もちろん、味つけのベースはめんつゆにおまかせ