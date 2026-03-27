ドル円一時１５９．８６レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円が上昇。一時159.86レベルと本日の高値を更新し、160円の大台に接近している。欧州通貨でもドル買いの動きがみられ、ユーロドルは1.1520台、ポンドドルは1.3320台に軟化している。ユーロドルは前日NY終値付近、ポンドドルはNY終値を下回っている。ただ、東京午前の安値（ユーロドル1.1524、ポンドドル1.3322）には届い