メインシナリオ・・・26日に23日の下ひげ陽線の安値0.5762ドルを割り込み、直近の安値を更新し、下値探り再開が示唆されている。26日に1月19日以来の安値水準となる0.5750ドルまで一時下落しており、目先の下値目標として、1月19日の安値0.5739ドルや1月15日の安値0.5725ドル、1月12日の安値0.5723ドル、1月9日の安値0.5711ドル、昨年11月28日の安値0.5704ドルが意識されている。昨年11月28日の安値0.5704ドルを下抜くようなら、昨