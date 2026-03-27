メインシナリオ…レンジから下放れか、本日終値に注目。現状、終値ベースで0.6900～0.7200前後のレンジ相場となっている。昨日の終値は0.6886とレンジを僅かに下抜いた。だが、ダマシの可能性もあり、レンジからの下放れを確認するには、本日の終値が重要になる。一目均衡表の雲の下限0.6870が最初の関門。雲を下抜くと、100日線がある0.6816や節目の0.6800を目指そう。0.67台に沈むと、現状、節目の0.6750や0.6700が