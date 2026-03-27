メインシナリオ…もみ合いながら下落基調で推移している。転換線やボリンジャーバンド－１σに上値を抑えられ、軟調な推移が続くとみられる。その場合の最初のポイントは、3月23日の安値9.242となる。ここ抜けてくると、2025年12月11日の安値9.167、2025年12月1日の安値9.054、9.000円の節目などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、転換線の9.411、9.500円の節目、一目均衡表の