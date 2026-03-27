巨人を優勝候補としてきたが桜の開花・満開のニュースが届くようになった。春の訪れとともに2026年のプロ野球が開幕する。読者の皆さん、今年も私のコラムをよろしくお願いします。【写真】開幕ローテに新人2人！笑顔も爽やかな若手をチェックさて、恒例の順位予想といきたい。当コラムは今年で8年目を迎える。私はこれまで巨人をセ・リーグの優勝候補としてきた。OBとして頑張ってほしいという気持ちがあったが、優勝候補