韓国・ソウル中心部にあるカプセルホテルで今月、火事に巻き込まれて意識不明の重体となっていた日本人の女性が亡くなったことが分かりました。ソウル中心部の観光地「明洞」近くにあるカプセルホテルで今月14日、日本人親子を含む外国人10人が重軽傷を負う火事がありました。このうち、50代の日本人女性が意識不明の重体でしたが、日韓関係筋などによりますと、この女性が24日に亡くなったということです。28日、日本に向けて帰国