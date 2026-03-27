◇MLB ブリュワーズ 14-2 ホワイトソックス(日本時間27日、アメリカンファミリー・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が、開幕戦でメジャー初本塁打を放つ衝撃のデビューを飾りました。日本人メジャーリーガーの歴史の中でも極めて珍しい“快挙”です。この日、開幕戦に「6番・ファースト」で先発起用された村上選手。第4打席にライトスタンド上段の前面看板に直撃するホームランを放つなど、2打数1安打(1本塁打)1打点2四