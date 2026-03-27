９月に行われるアジア大会（名古屋）のマラソン日本代表内定選手記者会権が２７日、都内で行われた。男子の吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）、山下一貴（三菱重工）、女子の佐藤早也伽（積水化学）、矢田みくに（エディオン）が出席した。吉田は、マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）シリーズ２０２５−２６で優勝し、昨年の世界選手権東京大会に続き代表権を獲得。「本当に感無量。アジア大会に向けては、