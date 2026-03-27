日本陸連は２７日、都内でマラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）シリーズ２０２５−２６の表彰式を行った。男子は吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）、女子は佐藤早也伽（積水化学）が優勝。男女それぞれ上位８選手と、新人賞の矢田みくに（エディオン）が表彰を受けた。壇上でメダルとトロフィーを受け取った吉田は「本当に光栄に思います。ランキング１番ということで、アジア大会に出場させていただきます。