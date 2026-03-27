インタビューに答える古屋圭司氏衆院憲法審査会長に就任した古屋圭司氏（自民党）が27日までに共同通信社のインタビューに応じた。審査会での討議は2026年度予算成立後の4月に始めると明言。「どの分野で改正すべきかを集約する時期に来ている。行司役としてそういう方向に持っていくのが私の責任だ」と強調した。与党が憲法審への設置を目指す条文起草委員会を巡り、与野党の議論で設置する流れとなれば、認める考えを示した。