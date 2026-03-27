いよいよ3月27日（金）、プロ野球が開幕する。テレビ朝日のスポーツ番組『GET SPORTS』では、北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督が出演し、ナビゲーターの南原清隆と対談。昨季2年連続2位に終わり、今季は「ダントツ」でのリーグ優勝を宣言した新庄監督が、王者・福岡ソフトバンクホークス攻略の糸口や今季の打順など、その胸中を余すところなく語った。テレ朝POSTでは、この対談の模様を全5回に分けて紹介。最終回となる第