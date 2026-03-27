【第13話】 3月27日公開 第13話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は3月27日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第13話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第13話では、ナチスの残党が潜む南米へ赴く事へ。半人・半吸血鬼のため、海を渡れないセラスを運ぶ方法を考えなければいけないのだが……。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕太／少年画報社