3月27日、B2西地区のベルテックス静岡は、林翔太郎が右腓骨疲労骨折と診断されたことを発表した。 現在30歳の林は、195センチ93キロのスモールフォワード。旭川大学高校から東海大学九州へ進学し、2018年に川崎ブレイブサンダースの一員としてBリーグデビューを果たした。その後は新潟アルビレックスBB、滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）、茨城ロボッツ、福島ファイヤーボ