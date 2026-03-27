Wリーグはいよいよ大詰めとなり、3月28日からはスカイホール豊田（愛知県）にて「京王電鉄 Presents Wリーグプレーオフ 2025－26 セミファイナル」が行われる。 このプレーオフ・セミファイナルに初進出となったのがトヨタ紡織サンシャインラビッツだ。 ◆■ルーキーイヤーの“幻のプレーオフ”から続く苦悩 今季は念願のプレーオフSFに出場