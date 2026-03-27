ソノコムがこの日の取引終了後に、マクセルからＥＦ２（ＥｌｅｃｔｒｏＦｉｎｅＦｏｒｍｉｎｇ：精密電気鋳造）事業を７月中をメドに譲受すると発表した。 マクセルが１００％出資により新会社を設立し、同事業を新会社に移管したのち、ソノコムが新会社株式の１００％を取得する。取得価額は約９億３０００万円。高度な精密微細加工技術及び顧客基盤を譲り受けることで既存事業とのシナジーを創出し、精密加工領