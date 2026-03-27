京三製作所がこの日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を４７億円から２４億６０００万円（前期比５９．８％減）へ、純利益を３５億円から３３億２０００万円（同３０．６％減）へ下方修正した。 売上高は８６０億円から８８９億円（前期比４．１％増）へ上方修正したものの、パワーエレクトロニクス事業で今期以降に売り上げを見込んでいた製品について販売計画の見直しを行ったことに伴