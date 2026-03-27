アクセルスペースホールディングスがこの日の取引終了後に、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）が推進する宇宙戦略基金第２期の技術開発テーマ「次世代地球観測衛星に向けた観測機能高度化技術」に採択されたと発表した。 採択された技術開発課題は「衛星編隊・旅客機観測によるＣＯ２発生源別排出量・吸収モニタ」。支援上限額は３０億円で、同社を代表機関に明星電気（群馬県伊勢崎市）、ＡＮＡホӦ