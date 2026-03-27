柏レイソルは27日、九州産業大のMF岩永創太が26-27シーズンから入団することが内定したと発表した。特別指定選手にも承認。背番号は33をつける。熊本県出身の岩永は、高校年代でアビスパ福岡のアカデミーに入団。トップチームに2種登録され、J1リーグ戦でベンチ入りも経験した。また九州産業大に進学すると、1年目から2桁得点を記録する活躍をみせた。4月から3年生なる岩永だが、26-27シーズンからの入団となる。クラブを通