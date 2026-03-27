愛知道路コンセッションは2月28日〜3月31日の期間、武豊北ICの入口か出口を10回（往復5回）利用し、所定の方法で応募した人の中から抽選で100名に、3000円分のクオカードをプレゼントする「武豊北IC開通記念ドライブキャンペーン」を開催している。●3月末までにETC・現金とも往復5回で応募可武豊北ICは2月28日に開通しており、現在多くの人が通勤や通学で同ICを利用しているという。今回のキャンペーンでは、ETC・現金どち