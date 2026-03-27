■3月30日～4月3日の決算発表銘柄(予定)★は注目決算 ● 3月30日――――――――――――3銘柄発表予定 ＥＲＩＨＤ [東Ｓ] 象印 [東Ｐ] しまむら [東Ｐ] ★ ● 3月31日――――――――――――8銘柄発表予定 インテＧ [東Ｇ] ＹＥデジタル [東Ｓ]