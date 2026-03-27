日経平均株価 始値53239.59 高値53714.90 安値52516.92 大引け53373.07(前日比 -230.58 、 -0.43％ ) 売買高26億7013万株 (東証プライム概算) 売買代金7兆9890億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は230円安と続落、朝安後は下げ渋る展開に ２．前日のNYダウは469ドル安、イランとの停戦交渉は難