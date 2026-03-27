☆120％以上……過熱に警戒 100％……中立 ★70％以下 ……底値ゾーン 【3月】 27日(金)99.10／230円安・5万3500円割れ 26日(木) 100.31 25日(水) 101.58／1497円高・5万3500円台回復 24日(火)95.08／736円高・5万2000円台回復 23日(月)83.62／1857円安・5万2000円割れ 19日(木)92.73／1866円安・5万3500円割れ 18日(水) 105.83／1539円高・5万5000円台回復 17日(火) 103.33 16日(月) 1