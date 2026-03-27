注目の裁判は原告の逆転勝訴となりました。最高裁前から中継です。逆転勝訴となった最高裁判所前からお伝えします。ハンター・池上さんに率直に伺います。今どんなお気持ちですか？（池上さん）「長い１年間かかったけれども、きょうの最高裁の裁判長の話をですね、１か月前に陳述した通りのこちらの思いを伝えた。その通りのことを言っていただいたので、最高に良かったという判決をいただきましたね。完全決着です」池上さ