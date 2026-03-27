熊本県の「益城町総合運動公園」のネーミングライツの契約者が決まり、新たな名称が発表されました。 【写真を見る】熊本・益城町総合運動公園が『ユナイテッドトヨタ キズナパーク益城』に自動車販売会社と命名権契約 自動車販売会社「ユナイテッドトヨタ熊本」と益城町は3月27日、益城町総合運動公園の命名権についての契約を締結し、新たな名称が発表されました。 ユナイテッドトヨタ熊本 西治三朗社長「『ユ