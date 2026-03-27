お笑いコンビ「ダブルヒガシ」の大東翔生（33）と東良介（33）が、26日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。東京進出する理由を語った。2014年にコンビを結成した「ダブルヒガシ」。今春から東京進出を予定しているが、そのきっかけについて大東は「きっかけっていうきっかけは別にない」と告白。2年前からマネジャーを交えて相談していたという。当時から「なんでこんなに忙しいのに