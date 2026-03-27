福島県いわき市で市民団体らが独自に「開花宣言」した旧小名浜測候所の旧標本木の桜＝27日午後福島県いわき市の旧小名浜測候所で27日、桜（ソメイヨシノ）が咲き、地元の市民団体が独自に「開花宣言」した。東北の各気象台はまだ開花宣言をしておらず、一足早く桜前線の東北到達を告げた。かつて標本木だった3本で、基準となる5輪以上が咲いているのを確認した。平年より8日、昨年より1日早い。2008年に無人化されたため、09年