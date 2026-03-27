◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝大阪桐蔭―英明（2026年3月27日甲子園）春夏通じて初めて8強入りした英明（香川）は春通算4度の優勝を誇る大阪桐蔭（大阪）と準々決勝でと対戦。初回に先制点を挙げた。大阪桐蔭の先発・小川蒼介（3年）を攻め、2死一塁から高田斗稀（3年）の左越えのエンタイトル二塁打で二、三塁とし、松本一心（3年）の左前適時打で2点を挙げた。英明は23日の1回戦・高川学園（山口）戦で先