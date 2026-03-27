ＮＴＴデータは２７日、金融機関向けのサイバーセキュリティーサービス「フィンソック」の提供を始めた。複数の金融機関が共同で利用することができ、コスト削減や、対策の高度化を図れるとしている。ＮＴＴデータの専門家が金融機関のシステムを常時監視し、最新の不正手口などを金融機関と共有する。人材育成の支援にも当たる。金融機関のセキュリティー対策はこれまで、各社の要望に合わせたオーダーメイド式のサービスと