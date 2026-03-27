立憲民主党は、29日に行われる党大会で決定する「2026年度活動方針案」に、中道改革連合との合流について結論を得る具体的な時期を、盛り込まない方向であることがわかりました。今月中旬に示された活動方針の原案には、中道改革連合との合流について、2027年春の統一地方選の結果も踏まえ「同年6月を目途に結論を得る」との記載がありました。しかし、党大会で提案・採決される予定の活動方針案からは、その記載は削除されている