INFORICHは3月26日、CHARGESPOT公式マスコットキャラクター「Chapopo(チャポポ)」の登場を発表。同日より、登場記念企画として公式SNSキャンペーンを開催している。CHARGESPOT公式マスコットキャラクター「Chapopo(チャポポ)」Chapopo(チャポポ)は、「充電という不自由から地球人を解放し、自由な日常をエンパワーするウサギ型エイリアン」というコンセプトのもとデザインされたオリジナルキャラクター。大きな耳で世界中の「助け