メディア工房は3月29日まで、複合商業施設「ダイバーシティ東京 プラザ」にて期間限定の占いイベントを実施している。時間は11時〜18時。日替わりで有名占い師が登場TVや雑誌で話題の人気占い師が対面で鑑定を行い、恋愛や仕事などの悩みに応える。期間中は日替わりで、平日2名、土日3名の体制で鑑定を実施する。出演者には、多くのメディア出演歴を持つ姓名鑑定士・スピリチュアルセラピストの花凜氏や、鑑定歴30年以上で、渋谷の