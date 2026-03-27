2026年3月27日に開幕するプロ野球。開幕1軍のメンバーから外れたDeNA・藤浪晋太郎。先発陣の層が厚いとはいえないチーム事情を考えると復活して欲しい投手だが、制球難で試行錯誤を続けている。「31歳という年齢もネックに」昨年のシーズン途中に日本球界から復帰して6試合登板で1勝0敗、防御率4.09。制球力が課題に挙げられていたが、22回で11四死球と改善されたとはいえなかった。今年も状況が好転しているとはいえない。オープ