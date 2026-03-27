「華やかな」「明るい」などでフィギュアスケート選手が上位に博報堂は27日、博報堂DYスポーツマーケティング、データスタジアム株式会社と共同で行った「アスリートイメージ評価調査」2026年3月調査の結果を公表した。調査は2月27日から3月2日にかけて行われ、アスリートの総合的なイメージを測定したもの。アスリートイメージ総合ランキングでは米大リーグの大谷翔平（ドジャース）が1位となり、2〜5位はミラノ五輪で金メダル