ボーイズグループのメンバーをパーソナルで深掘りする“読むボーイズマガジン”ことロングインタビュー集『BOYS AND READ』の第2号が3月27日に発売となる。同号の表紙巻頭は、４月22日に8枚目のシングル「PULSE」をリリースするINIより西洸人だ。グループ最年長メンバーにして、多くのアーティストやダンサーからもリスペクトされている西は、INIが始動する2021年以前から、数々のダンスコンテストでタイトルを獲得し、SHINeeのテ