◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手とボビー・ダルベック内野手が２７日、試合前のフリー打撃で快音を響かせた。１番候補のキャベッジは逆方向中心にサク越えを連発。引っ張った打球を右翼最上段の看板にぶち込むなど、推定飛距離１５０メートルと強烈なパワーを見せつけた。また、４番に座ることが濃厚なダルベックは右方向を中心に丁寧な打撃で調整。徐々にギアを上げ