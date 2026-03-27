2026年の「アイヴァー・ノヴェロ賞」に、シンガー・ソングライターのオリヴィア・ディーン、俳優のキース・アレンを父に持つシンガー・ソングライターのリリー・アレン、ロックバンドのウルフ・アリスらがノミネートされた。オリヴィアは「The Art of Loving」でのベスト・アルバムを含めた2部門で同アワード初のノミネートを達成した。 【写真】カムバック