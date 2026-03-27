ゲーム実況YouTuberで「最高齢のゲーム動画投稿」のギネス記録を持つYouTuber・Gamer grandmaこと森浜子さん（96）が、27日までに自身のYouTubeを約3年ぶりに更新した。 【写真】96歳ゲーマーおばあちゃんの素顔 森さんは「動画を出せなかった理由を話します」と題した動画を公開。「こんにちは。今96歳です。前はゲームやってましたけど、今はやってません」と、ゲームから離れている